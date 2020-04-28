Стокгольм, , 10:39 — REGNUM Посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер заявила о скорой выработке коллективного иммунитета к коронавирусу в своей стране. Об этом 28 апреля она сообщила в интервью радио NPR.

По словам дипломата, уже у порядка 30% жителей Стокгольма выработались антитела к указанной инфекции. Олофстдоттер ожидает, что в мае по всей стране будет выработан коллективный иммунитет.

«Мы преследуем ту же цель, что и другие страны — спасти жизни максимально большему число граждан», — отметила дипломат.

Однако Олофстдоттер подчеркнула, что разные страны принимают разные методы борьбы с эпидемией, в соответствии с их представлением об эффективности.

Напомним, скандинавские страны, в том числе и Швеция, не стали вводить жесткие карантинные ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией, чтобы минимизировать риски для экономики стран.

На сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Швеции превысило 18 тыс. человек, от заражения COVID-19 скончались 2 тыс. 200 человек.

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