Тбилиси, , 10:40 — REGNUM За нарушение карантинных ограничений в Грузии 109 человек были оштрафованы за прошлые сутки. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба МВД на официальном сайте.

По данным ведомства, больше всего нарушений касается нахождения в общественных местах в ночное время, что запрещено комендантским часом. За это были оштрафованы 63 человека. Еще 45 гражданам правоохранители выписали штрафы за нарушение двухметровой дистанции собрания более трех человек. За нарушение правил перемещения на легковых автомобилях был наказан один человек.

Стоит отметить, что с 27 апреля в Грузии отменен запрет на перемещение на легковом транспорте в личных целях. Пока ограничение действовало, в сутки за это штрафовали несколько десятков граждан. Сейчас действует запрет на перевозку более одного пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии для физлиц за нарушение карантинных мер время чрезвычайного положения (ЧП) штрафуют на 3000 лари (около $950). Режим ЧП для снижения риска распространения коронавирусной инфекции введен в Грузии с 21 марта до 22 мая.

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