Ташкент, , 10:34 — REGNUM Власти Узбекистана расширили перечень общественных работ для привлечения граждан во время карантина. Об этом заявила глава информационной службы министерства занятости и трудовых отношений Шахноза Равшанова на брифинге.

По её словам, в оплачиваемых общественных работах только по итогам апреля 2020 года приняли участие 121 тыс. граждан республики. Равшанова добавила, что количество видов работ увеличено с восьми до 20.

В частности, безработные граждане могут устроится в сферах ухода за одинокими пожилыми людьми, производства масок, дезинфекции, охраны, благотворительности и других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о списании пенсионерам долга, связанного с излишне выплаченными пенсиями.

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