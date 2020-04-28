Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге появились тесты на антитела к новому коронавирусу. Об этом заявил вице-мэр Дмитрий Баранов на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, исследования находятся на стадии внедрения. Пока их будут использовать в одной из городских больниц.

«Мы будем исследовать на антитела прежде всего тяжело болеющих пневмонией и врачей», — сказал Баранов.

В дальнейшем будет проверяться, кто из врачей защищён от заразы, а кто, напротив, наиболее подвержен заражению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 454 случая заражения коронавирусом. Выписано 97 человек.