Архангельск, , 10:36 — REGNUM Фестиваль геймерских онлайн-турниров JustplayHome в период действия режима самоизоляции организовала Федерация компьютерного спорта Архангельской области совместно с Домом молодежи Архангельской области. Об этом сообщили организаторы JustplayHome.

В рамках фестиваля игровые команды соревнуются в популярные шутеры и стратегии: Dota 2, CS: GO, Hearthstone и League of Legends. Соревнования проходят в рамках проекта «Применение компьютерного спорта для борьбы с игроманией в городах Архангельск, Северодвинск и Новодвинск». Для реализации этого проекта предоставлен президентский грант в размере 2,7 млн рублей.

Так как проект перешел в онлайн-формат, турниры стали доступны в любой точке страны, и география проекта распространилась на 31 регион России. В фестивале уже приняли участие около тысячи человек.