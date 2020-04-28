Симферополь, , 10:31 — REGNUM В городах Крыма за сутки выявили ещё девять граждан с коронавирусом. Об этом 28 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Семь человек из Ялты, семейный очаг. Один человек из Алушты с пневмонией. И ещё один из Симферополя — сотрудница республиканской детской клинической больницы», — отметил Аксёнов.

По его словам, общее количество заражённых коронавирусом в Крыму составило 79, из них 29 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крым поставили из Татарии портативную лабораторию, которая проводит тесты на новый коронавирус за полчаса. Оборудование будет работать на базе республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

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