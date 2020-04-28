Москва, , 10:28 — REGNUM Идея ввести в России обязательную платную регистрацию всех смартфонов в случае её реализации только ухудшит ситуацию, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«Я к этому отношусь плохо, — признался Федоров. — Помимо того, что эта процедура будет занимать время, так как люди будут тратить его на лишнюю бюрократию, компании заложат эти новые расходы в стоимость продаваемых ими смартфонов. Иными словами, расходы опять лягут на плечи потребителей. Кроме того, непонятно, что делать с теми б/у смартфонами, которые человек хочет продать? Или потерять? Ни для кого не секрет, что есть умельцы, которые могут пересобрать их заново. Что делать с теми пенсионерами, которые пользуются не смартфонами, а простыми кнопочными телефонами? Мне кажется, что это очередной бред, который не улучшит ситуацию, а ухудшит её».

Как пояснил Федоров, по его мнению, если спецслужбам нужно ловить террористов, то для этого уже есть технические возможности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания «Коммерсантъ», обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.

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