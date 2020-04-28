Москва, 28 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Идея ввести в России обязательную платную регистрацию всех смартфонов в случае её реализации только ухудшит ситуацию, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.
Как пояснил Федоров, по его мнению, если спецслужбам нужно ловить террористов, то для этого уже есть технические возможности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным издания «Коммерсантъ», обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
Читайте ранее в этом сюжете: В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI