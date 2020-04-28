Москва, , 10:28 — REGNUM Почему после карантина в России обеднеет средний класс?

В текущей ситуации от кризиса в России, действительно, пострадает средний класс — сектор услуг, развлечений, жители крупных городов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя прогнозы ВШЭ.

«Россия давно не страна бензоколонка, какой она была 20 лет назад. Безработица и урезание зарплат бьет, прежде всего, именно по среднему классу. Инфляция останется в пределах 4% за счет слабого спроса. А значит, пенсионеры, чиновники, и прочие занятые в государственном секторе не сильно пострадают.

Богатые живут с дивидендов. А они хоть и снизятся, но не очень значительно. Проблема в том, что богатые не могут обеспечить спрос в достаточном объеме. Это мы хорошо помним по финансовой стабилизации 1995−1998 годах. Лучший результат — рост ВВП на 2% в 1997 году.

Но не все так плохо. Конечно, у большинства представителей среднего класса есть финансовая подушка безопасности — депозиты и акции. Главный вопрос, что будет после снятия карантина.

С моей точки зрения будет реализован V-образный сценарий. Цена на нефть в 2020 году в среднем будет на уровне $40−45 за баррель, а дальше вернется к диапазону $50−70.

Плюс, конечно, стоит обратиться к истории, а точнее к пандемии «испанки» 100 лет назад. Карантины в то время привели к уменьшению смертности и значительному падению экономики.

Вместе с тем после окончания пандемии экономика показала взрывной рост, который был выше в тех странах, где карантин продержался дольше. На деловую активность после пандемии влиял уровень смертности. Чем он был выше, тем ниже была экономическая активность», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

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