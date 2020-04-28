, 10:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось до пяти. Общее число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 также выросло — на 13 человек, достигнув 313 человек, сообщили 28 апреля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В больницах находятся 107 пациентов, остальные оставлены дома в режиме самоизоляции под контролем медиков. На домашний карантин помещены также 1315 человек, находившиеся в контакте с больными, либо прибывшие из других субъектов.

Наибольшее число заразившихся новой инфекцией в столице республики — 141 человек. Также много пациентов в подтвержденным диагнозом в Усть-Джегутинском районе — 52. Меньше всего заразившихся в Карачаевском районе — два человека.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в Карачаево-Черкесии превышает среднероссийский. В настоящее время он составил 64,1 человека на 100 тысяч населения, в то время как в среднем по РФ этот показатель равен 59,4 человека. Средний возраст лиц с коронавирусом составляет 44,5 года.