Чойский район, Алтай, , 10:19 — REGNUM В рамках всероссийской акции взаимопомощи волонтер организации «Сила Добра» — домохозяйка из Чойского района Республики Алтай решила помогать пожилым людям по хозяйству.

Домохозяйка оказывает помощь пожилым людям в огороде, выполняет простые бытовые поручения по хозяйству, а также шьет специально для своих подопечных маски, так как в селе нет аптеки.

Напомним, в период распространения в стране коронавируса и введения мер самоизоляции к акции взаимопомощи подключились более 97 тысяч добровольцев. Они развозят пожилым, маломобильным и малообеспеченным гражданам, нуждающимся в помощи, продукты и лекарства, помогают вынести мусор и выполняют многие другие поручения по поступающим в волонтерские штабы заявкам.