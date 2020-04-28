Москва, 28 апреля 2020, 10:17 — REGNUM Российская авиакомпания «Аврора» перенесла чартерный рейс Шанхай — Владивосток на 2 мая, сообщили 28 апреля в пресс-службе компании.
Самолет вывезет российских граждан после получения разрешения от Росавиации и авиационных властей Китая. Самолет вылетает из Шанхая в 13:45 (8:45 мск), прилетает во Владивосток — в 19:00 (12:00 мск).
Напомним, с 27 марта Россия приостановила международное воздушное сообщение. Для вывоза российских граждан из-за границы организуются чартерные авиарейсы.
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