Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM Администрация Батайска Ростовской области приняла на работу сотрудницу с поддельным дипломом. Это выявила прокурорская проверка. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Уточняется, что женщина была назначена на должность начальника экономического отдела. Она предоставила диплом об окончании Ростовского государственного экономического университета по квалификации «бухгалтер-аудитор». Как выяснилось, студентка-третьекурсница была отчислена из вуза за академическую неуспеваемость.

В отношении нарушительницы закона возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного документа». Подозреваемая созналась в содеянном.