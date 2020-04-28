Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Подступы к кладбищам в Грузии закрыты в рамках мер по снижению риска распространения коронавируса. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Дороги, ведущие к кладбищам, контролируются полицией. Министерство внутренних дел Грузии призывает граждан оставаться дома», — говорится в сообщении от МВД.

Также пресс-служба призывает жителей страны оставаться дома, чтобы не рисковать здоровьем.

Напомним, в Грузии устоялась традиция посещать могилы родных на следующий день после Пасхи. Чтобы не допустить скоплений большого числа людей на кладбищах, грузинское правительство приняло постановление, в котором временно запретило их посещение.