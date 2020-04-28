Женева, Швейцария, , 10:11 — REGNUM Рабочие места, на которые после ослабления ограничений вернётся персонал, должны соответствовать критериям безопасности и здоровья. Работодатели должны заблаговременно оценить риски, говорится в заявлении Международной организации труда (МОТ).

МОТ призвала правительства разных стран обратить внимание на предотвращение вспышек коронавирусной инфекции на рабочих местах после того, как введённые из-за пандемии ограничения будут ослаблены. Заявление организации приурочено к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Если не принять меры, странам угрожает опасность «новой вспышки вируса» и «второй волной заражения», предупредили в МОТ. Особое внимание нужно уделить охране труда в медучреждениях, службах по уборке помещений, чрезвычайных службах, на предприятиях розничной продуктовой торговли.

Среди рекомендаций для работодателей — соблюдение физической дистанции, регулярная уборка, сокращение взаимодействия между работниками и посетителями выдача защитных средств.

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