Магадан, Магаданская область, , 10:30 — REGNUM Власти Магаданской области примут решение о сроках режима повышенной готовности после обращения президента РФ Владимира Путина, которое планируется на 28 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На заседании штаба обсуждалось предложение о продлении режима повышенной готовности с 1 мая до 1 июня в зависимости от эпидситуации.

«Сегодня пройдёт совещание с президентом РФ. Надеюсь, постановление о режиме работы на территории регионов с 1 мая будет подписано 29 апреля. Рассматриваются варианты, что режим будет продлён на месяц, тогда мы пройдём два или три инкубационных периода. Но мы можем пройти хоть пять периодов, но без выполнения рекомендаций толку от этого не будет. Главное — это добиться уменьшения количества социальных контактов. Если они происходят, то это должно быть в рамках санитарных норм», — сказал глава Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты рекомендуют продлить карантинные меры в регионах.