Шкотовский район, Приморский край, , 10:27 — REGNUM Мостостроители АО «СПЕЦСУ» приступили к заливке бетона на строящемся мосту через реку Артёмовка в Шкотовском районе Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Новый мост строится на месте старого аварийного. Всего в конструкцию планируется уложить 170 кубометров бетона. Заливка началась, как только установилась тёплая погода.

«Чтобы выполнить этот этап работы, не должно быть скачков температуры воздуха. Завершим бетонирование в мае», — рассказали специалисты.

После дорожники займутся устройством выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя и приступят к асфальтированию. Срок окончания строительства моста — 31 июля 2020 года. Длина моста — 169 метров, подходов к нему — около километра.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Артёмовка в Приморье строится с опережением графика.