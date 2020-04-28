Киев, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 401, до 9410 случаев, сообщил 28 апреля Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Среди заразившихся 639 детей и 1843 медработника. Всего госпитализированы 2980 человек, из которых 311 медиков. Аппарат искусственной вентиляции лёгких требуется 121 человеку, среди которых семь медработников и один ребёнок.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, скончались 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин», — сказано в сообщении.

На данный момент выздоровели 992 пациента, из них 209 медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что высокий процент заражения коронавирусом медицинских работников на Украине объясняется тем, что людям раздали неподходящие средства защиты. В частности, вместо костюмов биозащиты украинские медики получили костюмы маляров.

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