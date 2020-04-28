Женева, Швейцария, , 09:34 — REGNUM На сегодняшний день в мире коронавирусная инфекция подтверждена у 2 883 603 человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 апреля.

Читайте также: В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 48 тысяч

Так, больше всего случаев заражения коронавирусом — 1 359 380 — в Европейском регионе. Более 1,14 млн случаев инфицирования приходятся на США.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 198 842 человека, у которых был диагностирован COVID-19.

Также по теме: ВОЗ обновила статистику по COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России, по данным оперативного штаба, количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 87,1 тыс. человек. при этом 7,3 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели, 794 скончались.