Москва, , 09:30 — REGNUM Основные продукты питания в Москве доступны, скачков цен не наблюдается, пик ажиотажного спроса пройден. Об этом сообщает пресс-служба Московского УФАС России.

В УФАС пояснили, что обходы столичных торговых сетей происходят ежедневно. Специалисты отслеживают цены на социально значимые продовольственные товары и отмечают, что ситуация на этом рынке стабильна, дефицита нет. Москвичи, добавили в ведомстве, сообщали на горячую линию о ситуации с ценами.

«Динамика поступления сообщений от жителей Москвы показывает, что пик продуктовой паники и ажиотажного спроса пройден», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФАС заявили, что объективных экономических причин для подорожания большинства продовольственных товаров нет.

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