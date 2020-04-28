Пермь, , 09:26 — REGNUM В Пермском крае на 28 апреля выросло число смертельных случаев от последствий COVID-19. За сутки зафиксирован новый случай посмертно у пациентки ведомственной клиники СвЖД «РЖД-Медицина», сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

У женщины имелись сопутствующие заболевания. Они и стали основной причиной летального исхода.

Ранее умерли два пациента также железнодорожной больницы. Напомним, что в клинике СвЖД «РЖД-Медицина» в апреле выявлено массовое заражение коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано семь смертей пациентов от последствий коронавирусной инфекции.

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