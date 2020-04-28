Париж, , 09:16 — REGNUM Стоматологи во Франции решили оригинальным способом привлечь внимание властей к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты. Они запустили флешмоб под названием «Обнажённый дантист ищет защиты» («Dentiste à poil cherche protections»).

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Медики публикуют фотографии в социальных сетях, где они позируют в обнажённом виде, чтобы показать, насколько они не защищены перед угрозой заражения коронавирусом.

Кабинеты стоматологии во Франции закрылись с 18 марта на фоне пандемии коронавируса. Планируется, что уже с 11 мая они вновь возобновят работу, однако врачи считают, что обещанных властями 150 тыс. масок FFP2 будет недостаточно. При этом ранее имевшиеся в стоматологических клиниках защитные материалы были переданы в больницы и дома престарелых, сообщает Sputnik.

«Нас во Франции 40 тысяч, это значит 3,75 маски на врача. Но нам нужно пять масок в день: три для нас и две для наших ассистентов», — заявил глава Федерации профсоюзов французских дантистов Патрик Солеру.

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Добавим, что аналогичную акцию устроили и медики в Германии. Они также позируют голыми в знак протеста против нехватки средств индивидуальной защиты. Врачи утверждают, что их призывы о помощи в обеспечении средствами защиты в течение нескольких месяцев оставались без внимания.

«Я и моя команда в больнице не имеем достаточного оснащения, чтобы справиться с вирусом. Мы перед ним голые. Нагота на наших снимках — символ того, насколько мы уязвимы без защиты», — пояснил врач-терапевт Рубен Бернау.

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