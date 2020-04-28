Берлин, , 08:58 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 156 337, сообщили 28 апреля в Институте Роберта Коха.

За минувшие сутки в ФРГ выявили 1144 случая заражения. От COVID-19 умерли 5913 человек, в том числе 163 — за последние сутки, выздоровели 117 400 человек, в том числе 2900 — за последние 24 часа.

В Баварии выявлено 41 406 случаев заражения коронавирусом, в Северном Рейне — Вестфалии — 31 196, Нижней Саксонии — 9926, Гессене — 8026, Рейнланд-Пфальце — 5928, Берлине — 5669.

Напомним, 25 апреля несколько сотен жителей Берлина устроили акцию протеста против ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

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