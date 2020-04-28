Ижевск, , 08:56 — REGNUM Удмуртия вошла в число 28 регионов России, до которых уже доведены межбюджетные трансферты для дополнительных выплат медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве республики.

В Удмуртии на эти цели направят 100,4 млн рублей.

Так, 80 тыс. рублей предназначено врачам, оказывающим больным с COVID-19 специализированную медпомощь в стационарах, 50 тыс. рублей — среднему персоналу, 25 тыс. рублей — младшему медперсоналу.

По 50 тыс. рублей получат врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь больным с COVID-19, по 25 тыс. рублей — средней и младший персонал скорой помощи, а также водители.

Как сообщало ИА REGNUM, для врачей республики, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, подготовили гостиницу «Амакс». В ней будут жить врачи скорой помощи, Завьяловской больницы, ГКБ №7 и волонтеры-медики, работающие на вокзалах и в аэропорту.

Накануне глава республики Александр Бречалов говорил, что для удмуртских медиков также будут предусмотрены региональные выплаты.