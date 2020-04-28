Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Лидер горийского отделения Единой компартии Грузии Александр Лурсманашвили поприветствовал возвращение южноосетинскими властями Цхинвалу во время памятных дат прежнего названия Сталинир. Об этом он 27 апреля рассказал корреспонденту газеты «Взляд».

"Если бы цхинвальцы вообще вернули городу название Сталинир, существовавшее в 1934—1961 годах, мы бы только искренне это поддержали», — заявил лидер горийских коммунистов.

Лурсманашвили рассказал, что пока не произошел грузино-осетинский вооруженный конфликт 2008 года, в «памятные сталинские даты» Гори, родину Иосифа Сталина, посещали в том числе гости из Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в связи с 75-й годовщиной со Дня Победы подписал указ о присвоении Цхинвалу названия Сталинир во время памятных дат, посвящённых Великой Отечественной войне: 9 мая и 22 июня.

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