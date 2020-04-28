Париж, , 08:53 — REGNUM Лекарство от ревматоидного артрита показало свою эффективность при лечении осложнения от коронавируса, которое потенциально приводит к смерти пациента. Об этом объявила организация Assistance publique — Hopitaux de Paris.

Французские медики отметили, что применение этого препарата «значительно улучшает прогноз пациентов со средней или тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией», пишет газета Le Monde. Так, у таких пациентов в таком состоянии нередко возникает гиперцитокинемия — чрезмерная реакция иммунной системы, во время которой атаке подвергаются и здоровые клетки организма. В случае с коронавирусом цитокаиновый шторм может вызвать острую респираторную недостаточность, которая заканчивается смертью.

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Специалисты попытались пресечь цитокиновый шторм с помощью тоцилизумаба — моноклонального антитела, которое обычно применяется для лечения ревматоидного артрита. В эксперименте приняли участие 129 человек. 65 из них принимали тоцилизумаб, другие 64 получали только обычное лечение.

Так, исследование показало, что среди пациентов, принимавших тоцилизумаб, было зафиксировано меньше случаев необходимости применения аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также снизилось число летальных исходов.

Отмечается, что результаты исследования пока предварительные и должны быть подтверждены в течение более длительного периода наблюдений, однако они уже дают надежду на то, что медикам удастся справиться с самой тяжелой формой COVID-19, которая характеризуется неконтролируемым иммунными реакциями, ставящими под угрозу выживание пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Минздрав РФ расширил список препаратов, рекомендованных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в него вошли десять лекарственных средства — «Гидроксихлорохин», «Хлорохин», «Мефлохин», «Азитромицин», «Тоцилизумаб», «Надропарин кальция», «Лопинавир плюс ритонавир», рекомбинантный «Интерферон бета-1b» и рекомбинантный «Интерферон альфа». При этом отмечается, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.

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