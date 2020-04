Вашингтон, , 08:50 — REGNUM В сети появилась информация, что сервис PlayStation Plus в мае 2020 года может предоставить своим подписчикам доступ к двум популярным играм. Об этом 28 апреля сообщил один из пользователей форума ResetEra.

Геймер, известный на платформе под ником Adookah, выложил рекламное изображение, которое даёт понять, что PlayStation Plus вскоре может сделать бесплатными Dark Souls Remastered и Dying Light.

Пока не ясно, является ли утечка правдивой, однако издание предположило, что если изображение подлинное, то подписчики сервиса смогут сыграть в эти две игры уже в мае 2020 года.

https://twitter.com/screenrant/status/1254884227394482176

Dark Souls Remastered — это улучшенная версия популярной игры, её релиз состоялся 24 мая 2018 года. Dying Light представляет собой экшен-игру от первого лица, действие которой происходит в мире, пережившем зомби-апокалипсис.

