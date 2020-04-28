Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Соединенных Штатах из-за пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн, сообщил президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

По его словам, в День Победы 9 мая планируется в одно и то же время через видеоконференцию подключить трансляции из десятков городов.

«Участники акции будут демонстрировать изображения портретов своих дедов, прадедов — героев-фронтовиков», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что возможности видеоконференции рассчитаны до тысячи подключений.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент России Владимир Путин распорядился отменить проведение 9 мая парада Победы в Москве и шествия «Бессмертного полка». При этом президент заявил, что мероприятия должны состояться позднее, их точная дата будет определена в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

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