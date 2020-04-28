Минск, , 08:48 — REGNUM В Белоруссии зафиксировано наибольшее число людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 среди всех постсоветских республик, кроме России. Об этом свидетельствуют данные минздравов стран.

Так, в Белоруссии зафиксированы 11 289 случаев заражения, на втором месте Украина — 9009 случаев, на третьем — Молдавия с 3408 заразившимися.

В Казахстане подтверждены 2780 случаев, в остальных странах коронавирус выявили менее чем у 2 тыс. человек. В Таджикистане и Туркмении нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не вводить карантин, поскольку, по его мнению, жёсткие меры нанесут экономике страны гораздо больший урон.

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