Челябинск, , 08:44 — REGNUM Пожароопасная ситуация в лесах под Челябинском стабилизировалась. Об этом на совещании в мэрии объявил вице-мэр Александр Астахов.

Он отметил, что пожарная опасность в лесах на территории муниципалитета отсутствует. В качестве основания для такого заявления чиновник назвал выводы Федерального агентства лесного хозяйства.

«Опашку городских лесов минерализованными полосами закончим до конца текущей недели», — заверил Астахов.

Отметим, ранее в регионе отмечались природные пожары. Все они были быстро ликвидированы.