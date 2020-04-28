Красноярск, , 08:44 — REGNUM Самолёт с российскими туристами, в том числе с 30 жителями Красноярского края, 27 апреля прилетел из Вьетнама в Новосибирск. Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в правительстве Красноярского края, по поручению губернатора Александра Усса вечером 27 апреля красноярцев спецрейсом доставили домой.

Пассажиры прошли контроль с использованием тепловизора. Они изолированы и в течение 14 дней будут находиться под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы должны находиться на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. В Красноярском крае по состоянию на 27 апреля было подтверждено 527 случаев заражения коронавирусом.

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