Москва, , 08:31 — REGNUM Постепенная отмена введённых из-за нового коронавируса ограничений возможна в России после 12 мая, но лишь в том случае, если люди продолжат соблюдать их в праздничные дни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Попова отметила, что ослабление ограничений раньше 12 мая нецелесообразно, на это указывают и учёные. Режим самоизоляции был объявлен около месяца назад, прошло уже два инкубационных периода коронавируса. Говорить о послаблениях можно после третьего периода, но только если жители России «не сорвутся в праздники».

Глава ведомства подчеркнула, что самый большой риск сегодня — снять режим самоизоляции и перейти к активному общению. Это отбросит ситуацию с коронавирусной инфекцией к исходной точке.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что статистика заболеваемости COVID-19 в России указывает на скорую стабилизацию ситуации.

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