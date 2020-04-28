Барнаул, , 08:22 — REGNUM Группа сибирских туристов (в том числе 17 жителей Алтайского края), вернувшихся 27 апреля из аэропорта г. Камрань (Вьетнам), будет вынуждена уйти на самоизоляцию. Как сообщает сегодня, 28 апреля, оперативный штаб региона, те, у кого есть возможность пройти карантин в Барнауле, в домашних условиях, были доставлены по месту проживания, остальная часть группы помещена в обсерваторе, который действует на базе санатория «Сосновый бор», расположенного в Первомайском районе.

«Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течении всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции. Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни», — пояснили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в Алтайском крае выявлено уже 324 инфицированных коронавирусом.

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