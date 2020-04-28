, 08:16 — REGNUM Заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, унесло жизни почти 200 тысяч человек во всем мире, сообщили 27 апреля в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире зарегистрировано ещё 4982 смерти, а общее число летальных исходов достигло 198 668. Кроме того, продолжает расти количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом: к 27 апреля ВОЗ зарегистрировала 2 878 196 таких случаев.

Ранее в Институте Джонса Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты, сообщили о трёх миллионах подтвержденных случаях заражения коронавирусом по всему миру.