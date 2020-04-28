Пекин, , 07:37 — REGNUM Число людей, смотрящих потоковое видео в интернете онлайн в Китае, достигло 850 млн человек, что на 126 млн больше относительно конца 2018 года, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Число зрителей потокового видео в Китае достигло 94,1% от общего числа пользователей сети интернет. Число зрителей коротких видео достигло 773 млн или 85,6% от общего числа пользователей. Это на 125 млн больше, чем на конец 2018 года, говорится в докладе Информационного центра сети интернет Китая.

И число зрителей, и объем проведенного за просмотром видео времени, значительно выросли за последнее время в связи с эпидемией нового коронавируса в Китае, говорится в докладе. Онлайн-видео стали вторым по популярности интернет-приложением сразу после обмена мгновенными сообщениями.

Интернет-развлечения особенно начали набирать популярность в Китае на фоне эпидемии. Число слушателей онлайн-музыки достигло 635 млн человек, а играющих в игры — 532 млн, что составляет 70,3% и 58,9% от общего числа интернет-пользователей Китая.

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