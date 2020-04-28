Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Быстрый экономический рост в США начнется во втором полугодии текущего года, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 27 апреля в ходе брифинга.

Президент выразил уверенность, что четвертый квартал 2020 года будет «невероятным», а 2021 год — «великолепным».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Дональд Трамп заявил, что американские власти должны выделить определенные средства для восстановления экономики США, которые «подверглись атаке» в ходе пандемии нового коронавируса.

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