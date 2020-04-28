Тула, , 07:21 — REGNUM Тульскую областную психиатрическую больницу им. Н.П. Каменева в посёлке Петровский перепрофилируют под инфекционный госпиталь для приёма заражённых коронавирусом. Под эти цели будет отдано два корпуса больницы. 27 апреля с ходом работ ознакомился губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

«Правительство региона держит на контроле ситуацию с пандемией коронавируса. Наша задача при любом развитии событий — обеспечить необходимое количество коек. Для этого к имеющимся инфекционным отделениям больниц региона открываются дополнительные места на базе других медицинских учреждений. В итоге к концу месяца в регионе будут готовы 1229 коек. В то же время ситуация с заболеваемостью требует продолжать наращивать мощности. Под инфекционное отделение перепрофилируются и корпуса областной психиатрической больницы», — подчеркнул Алексей Дюмин.

В инфекционном госпитале на базе психиатрической больнице планируют создать 176 коек — по 88 коек в каждом корпусе, как реанимационные, с аппаратами ИВЛ, так и инфекционные. Пациенты, ранее находившиеся в корпусах психиатрической больницы, распределены по другим отделениям. В работе в госпитале привлекут часть сотрудников больницы.

В настоящее время для заражённых коронавирусом задействовано шесть медицинских организаций, в наличии 659 коек для больных COVID-19, в том числе с подачей кислорода — 541 койка, с ИВЛ — 103 койки.