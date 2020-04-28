Токио, , 07:20 — REGNUM Еще один член экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, стоящего на карантине в японском порту Нагасаки, был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что это уже четвертый член экипажа, которого отправляют в больницу. Его национальность не разглашается. Всего на круизном лайнере выявлено 148 случаев заражения коронавирусом нового типа.

При этом один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, судно Costa Atlantica зашло в японский порт Нагасаки в конце марта без пассажиров для планового осмотра и ремонта. Однако в начале апреля у одного из членов команды выявили коронавирусную инфекцию.

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