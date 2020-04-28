Пекин, , 07:14 — REGNUM Число пользователей интернета в Китае достигло 904 млн человек в марте этого года, что на 75,08 млн больше, чем на конец 2018 года, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Проникновение интернета в Китае достигло 64,5%, что на 4,9 процентных пункта больше, чем в конце 2018 года, говорится в докладе, опубликованном Информационным центром сети интернет Китая.

Число пользователей, имеющих доступ к сети через мобильные устройства в Китае, выросло с конца 2018 года на 79,92 млн до 897 млн в марте 2020 года. А это, в свою очередь, составляет 99,3% от общего числа пользователей сети.

В марте число интернет-пользователей в сельской местности Китая достигло 255 млн человек или 28,2% от общего числа пользователей. Это, в свою очередь, на 33,08% больше, чем в конце 2018 года. Число городских пользователей интернета выросло на 42 млн человек с конца 2018 года до 649 млн на текущий момент или 71,8% от общего числа пользователей.