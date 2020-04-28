Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Число тестов на новый коронавирус должно возрасти в США на 400 тысяч в сутки, заявил американский президент Дональд Трамп 27 апреля на встрече с журналистами.

По словам Трампа, в апреле медучреждения страны уже нарастили масштабы тестирования со 100 тысяч до 200 тысяч в сутки. Президент отметил, что в США проведено не менее 5,4 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что количество проводимых в США тестов на SARS-CoV-2 может быть увеличено в два раза.

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