Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM На Камчатке количество заражённых коронавирусом граждан выросло до 203 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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По состоянию на 28 апреля выявлено восемь новых случаев инфицирования. Все заболевшие госпитализированы. Все контактировавшие с ними граждане изолированы.

В палатах интенсивной терапии находятся три пациента. У одного из них врачи фиксируют стабильно тяжёлое состояние, у двух других — с положительной динамикой.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный чиновник правительства Камчатки пригрозил изолированным в обсерватор рабочим расстрелом за нарушение режима изоляции.