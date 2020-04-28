Усть-Коксинский район, Алтай, , 06:51 — REGNUM С 27 апреля установлен запрет на въезд и выезд из Усть-Коксинского района Республики Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение о введении ограничительных мер подписал глава Олег Хорохордин.

Для этого правоохранители установят посты на въезде в район. Запрет не будет распространяться на людей, обеспечивающих товарами аптеки и продовольственные магазины, а также медиков и работников других служб. Возвращающиеся домой местные жители должны самоизолироваться.

Как отмечается, меры были приняты, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в другие районы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в республике выявили три новых случая заражения коронавирусом. Два случая подтвердили у жителей Усть-Коксинского района, ранее контактировавших с инфицированными.

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