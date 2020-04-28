Абакан, , 06:48 — REGNUM За сутки в Хакасии зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в республиканском правительстве.

В Абаканской больнице зарегистрировано три случая, в Белоярской больнице — шесть. Остальные 13 случаев — это семейные контакты.

Таким образом, всего по состоянию на 28 апреля в Хакасии коронавирус выявлен у 206 человек. 15 пациентов уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались семь пациентов с коронавирусом.

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