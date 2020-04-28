Якутск, , 07:19 — REGNUM Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) опубликовал число заражённых SARS-CoV-2 в Дальневосточном федеральном округе на 100 тыс. населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в Якутии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения составляет 16,5, на Чукотке — 34,3, в Магаданской области — 62,8, на Камчатке — 61,9, в Хабаровском крае — 33, на Сахалине — 4,3, в Приморье — 15,7, в Еврейской автономной области — 61,9, в Приамурье — 5, в Бурятии — 21,2, в Забайкалье — 8,9.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке чиновник краевого правительства пригрозил помещенным в обсерватор рабочим, что их будет расстреливать Росгвардия за нарушение режима изоляции.