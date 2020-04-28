Пекин, , 06:35 — REGNUM Прибыль «большой тройки» мобильных операторов связи Китая за первый квартал года достигла 32,5 млрд юаней (около $4,59 млрд) при росте доли пользователей сетей 5G, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские операторы связи China Mobile, China Telecom и China Unicom несмотря на ущерб, который был нанесен эпидемией нового коронавируса, увеличили свою чистую прибыль на 0,8%, 2,2% и 13,9% в годовом исчислении за первый квартал года.

Компании твердо следуют тренду на цифровую трансформацию экономики и общества страны, двигаясь на пути коммерциализации сетей связи пятого поколения. На конец марта доля пользователей 5G у операторов China Mobile и China Telecom достигла 31,72 млн и 16,61 млн соответственно.

Компания China Unicom, отвечая на вызов эпидемии нового коронавируса, продолжила внедрять новейшие технологии вроде больших данных, искусственного интеллекта и 5G. В свою очередь, China Telecom активно продолжает постигать новый информацией общественный запрос, вызванный эпидемией, предлагая новые облачные сервисы и приложений.