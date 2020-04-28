Москва, , 06:35 — REGNUM Запрет на нецензурную брань при выполнении служебных обязанностей российскими полицейскими будет введён с принятием Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Проект этого документа опубликован 27 апреля на портале проектов нормативных правовых актов.

В нём говорится, в частности, что полицейские должны будут разъяснять правонарушителям неправомерность их действий «без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты».

Полицейским также предстоит ограничить себя в применении жёстких действий и резких высказываний, если их требуется выполнять ‎в присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста.

В пояснительной записке к документу говорится, что его разработка потребовалась в связи с «необходимостью определения этических норм и требований» к поведению сотрудников МВД России во время службы в дополнение к тем, что определены в частях 1−3 статьи 13 Закона о службе.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.

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