Петропавловск-Камчатский, , 07:12 — REGNUM Старый боевой танк Т-34, установленный в Петропавловске-Камчатском в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, отреставрировали в преддверии 75-летия Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Камчатки.

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Реставрацией танка занимались специалисты компании «Петербург Реставрация». Они использовали специальные материалы с антикоррозийными пигментами, чтобы защитить танк-ветеран от влияния сырой камчатской погоды и времени.

Танк Т-34 имеет героическую историю. В годы войны по всей огромной стране был брошен клич: «Работать не только за себя, но и за парня, ушедшего на фронт». Камчатцы, остававшиеся в тылу, работали круглые сутки. На средства, собранные камчатцами, были построены танковые колонны «Камчатский рыбак», «Камчатский школьник», «Месть матери», «Мильковский колхозник» и другие.

Один из танков, построенных на средства камчатских тружеников, был установлен в Петропавловске-Камчатском в 1975 году. Сегодня специалисты завершают реставрационные работы. Строительные леса с танка снимут в преддверии 9 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ветеранам войны были вручены памятные медали в честь 75-й годовщины Победы. По инициативе врио губернатора Владимира Солодова в регионе принят закон «О детях войны».