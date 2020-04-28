Благовещенск, , 07:09 — REGNUM В пунктах отбора кандидатов для прохождения службы по контракту приступили к приёму документов удаленно — через интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Кандидатам на службу по контракту Минобороны предлагают зарегистрироваться на своём сайте и подать первичный пакет документов, буквально, не выходя из дома. В течение трёх дней кандидата оценят, и при положительном решении предложат вакантные должности.

«Имеющиеся вакансии можно уточнить в пункта отбора, расположенных в Благовещенске и Белогорске, а также через размещённые объявления на всех популярных интернет сервисах вакансий, социальных сетях и объявлениях в СМИ», — сообщили в пресс-службе.

Всего с начала года, на военную службу по контракту в Амурской области отобрано более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы коронавируса, вооружённые силы изменили порядок набора на военную службу по контракту.