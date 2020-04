Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Пользователь Reddit, известный под ником Starwho выложил в сеть видео, которое показывает, как он исполнил невероятный трюк в игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ролик был опубликован на форуме 27 апреля.

Сначала при помощи заклинания Cryonis, вызывающего ледяную колонну, он поднялся над монстром и метко попал стрелой ему в глаз, ослепив, а затем при помощи этого же заклинания создал колонну под противником.

После того, как эта колонна отправила монстра высоко в небо, геймер выпустил другую стрелу на упреждение, которая также достигла своей цели. В итоге монстр «взорвался» при ударе о землю.

Релиз The Legend of Zelda: Breath of the Wild состоялся 3 марта 2017 года на портативных консолях Wii U и Nintendo Switch. Игра выполнена в жанре action-adventure (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) с открытым миром.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели The Last of Us 2 назвали новую дату релиза игры