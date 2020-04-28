Якутск, , 06:56 — REGNUM На 28 апреля в Якутии заражённых коронавирусной инфекцией — 170 человек. За минувшие сутки прирост составил шесть новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: вирусологи — за продление самоизоляции — все новости

Все вновь выявленные — из числа контактировавших с заболевшими.

«Подтверждён диагноз второго заражённого в Хангаласском районе. Это медработник районной больницы. В медучреждении действуют карантинные меры», — пояснили в оперштабе.

Всего в Якутии 126 пациентов проходят лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах. Три пациента — в крайне тяжёлом состоянии, два из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровело уже 22 пациента.

За сутки обработано 1145 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 666 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, России достаточно своих мозгов и своей статистики, необходимых ей для борьбы с коронавирусом, считает член Совфеда РФ Олег Морозов.