Владивосток, , 06:53 — REGNUM В Приморье из инфекционного госпиталя выписаны три женщины, полностью вылечившиеся от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ещё три жительницы Приморья полностью излечились и выписаны домой, таким образом в крае уже 36 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.

«Итого: из 347 заболевших в Приморье — 36 выздоровели, что составляет 10%», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока выражают озабоченность ситуацией с коронавирусом.